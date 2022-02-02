Кира Рудык возглавила партию "Голос" в марте 2020 года. Фото: Facebook.com/kira.rudik

Председателя партии "Голос", народного депутата Киру Рудык вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом заявили в партии в среду, 2 февраля.

Дело касается деятельности "Голоса" в позапрошлом году заявила депутат.

"Дело открыли, как говорят сами следователи, по информации в соцсетях о том, что есть, возможно, вопросы к хозяйственной деятельности партии", - сообщила.

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Также Рудык заявила о политическом преследовании.

"Дело было открыто в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, в противодействии коронавирусу.

Вместе с другими событиями: дело против Петра Порошенко, обыски у команды Дмитрия Разумкова, дома у Андрея Коболева. У меня нет сомнений, что это результат непутевой стратегии борьбы с политическими оппонентами", - написала в Facebook.

В январе прошлого года Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции приостановило государственное финансирование "Голос". У НАПК возникли претензии по оформлению соглашений и актов выполненных работ у подрядчиков и арендной платы за офисы. Впоследствии Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Рудык о возобновлении финансирования. Народный депутат Ярослав Юрчишин заявлял, что руководство партии украло более миллиона гривен.