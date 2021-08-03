Киркорова включили в черный список Украины. Фото: ВВС

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.

Об этом сообщил блогер Олег Стефаник, который обращался в Службу безопасности с просьбой добавить певца в черный список.

"Друзья, моя первая победа над маленькой Россией. СБУ запретила на три года въезд в Украину Филиппу Киркорову", - сообщил Стефаник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов

По словам блогера, 29 июня он написал на электронную почту СБУ письмо с требованием немедленно добавить Киркорова в черный список.

"Из-за концертов Филиппа Киркорова в украденном Россией Крыму, и потому, что Филипп Киркоров сказал в 2017 году, что Крым - российский", - сообщил Стефанчук.

Киркорову запретили приезжать в Украину. Фото: Олег Стефаник

Ответ СБУ на обращение Стефаника. Фото: Олег Стефаник

22 июня российского артиста Филиппа Киркорова уже вносили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности - по представлению СБУ. Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - одобрял силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом". Впоследствии 27 июня СБУ исключила Киркорова из черного списка, после чего он заговорил о "соломинке дружбы" для России. В украинском сообществе музыкантов на это решение СБУ отреагировали негативно.