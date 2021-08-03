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вторник, 03 августа 2021 18:46

Киркорову запретили въезд в Украину

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  Киркорова включили в черный список Украины. Фото: ВВС
Киркорова включили в черный список Украины. Фото: ВВС

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд в Украину.

Об этом сообщил блогер Олег Стефаник, который обращался в Службу безопасности с просьбой добавить певца в черный список.

"Друзья, моя первая победа над маленькой Россией. СБУ запретила на три года въезд в Украину Филиппу Киркорову", - сообщил Стефаник.

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По словам блогера, 29 июня он написал на электронную почту СБУ письмо с требованием немедленно добавить Киркорова в черный список.

"Из-за концертов Филиппа Киркорова в украденном Россией Крыму, и потому, что Филипп Киркоров сказал в 2017 году, что Крым - российский", - сообщил Стефанчук.

  Киркорову запретили приезжать в Украину. Фото: Олег Стефаник
Киркорову запретили приезжать в Украину. Фото: Олег Стефаник

  Ответ СБУ на обращение Стефаника. Фото: Олег Стефаник
Ответ СБУ на обращение Стефаника. Фото: Олег Стефаник

22 июня российского артиста Филиппа Киркорова уже вносили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности - по представлению СБУ.

Киркоров неоднократно выступал в поддержку российского режима. Отдельно - одобрял силовой разгон акций в поддержку Навального и называл Путина "лучшим президентом".

Впоследствии 27 июня СБУ исключила Киркорова из черного списка, после чего он заговорил о "соломинке дружбы" для России. В украинском сообществе музыкантов на это решение СБУ отреагировали негативно.

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