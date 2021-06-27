Киркорова исключили из черного списка Украины

Киркорова исключили из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Фото: ua.news

Министерство культуры и информационной политики исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины.

При этом в качестве причины включения, так и причины исключения из списка МКИП не отмечает. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На запрет въезда в Украину Киркоров отреагировал эмоциональным видео

"На обращение Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, грозит национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, российского артиста Филиппа Киркорова. В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.