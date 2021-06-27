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воскресенье, 27 июня 2021 17:08

Киркорова исключили из черного списка Украины

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Киркорова исключили из черного списка Украины
Киркорова исключили из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины. Фото: ua.news

Министерство культуры и информационной политики исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины.

При этом в качестве причины включения, так и причины исключения из списка МКИП не отмечает. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"На обращение Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова с предварительного перечня лиц, грозит национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

22 июня Министерство культуры Украины по поручению СБУ включило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, российского артиста Филиппа Киркорова.

В министерстве уточнили, что включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически, само ведомство не наделено полномочиями, кого включать или удалять из этого списка.

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