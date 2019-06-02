Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову

Активисты, которые повалили памятник Жукову, действовали законно

Снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации, поэтому люди, которые повалили его — действовали в его рамках.

Власть и полиция должны помогать им, а не препятствовать, написал в своем Твиттере вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко. Так он прокомментировал действия активистов, которые свалили памятник советскому полководцу в Харькове.

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"Памятник советскому Маршалу Жукову подпадает под действие Закона о декоммунизации. А, например, действия общины в Крутах, соответствуют изменениям Закона о свободе совести и религиозных организациях. В обоих случаях люди действуют по закону, власть и полиция должны способствовать им, а не препятствовать", — написал Кириленко.

В то же время мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие. "Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьей округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен ", - заявил он во время съезда партии" Доверяй делам "(партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".