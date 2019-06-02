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воскресенье, 02 июня 2019 15:29

В Харькове повалили памятник Жукову

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В Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо бюста они установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись "Палач".Об этом пишут в соцсетях и публикуют видео с фото.

Перед этим произошли столкновения между спецназом полиции и активистами. Полиция пыталась разогнать их с применением спецсредств.

  Продержался шесть лет: в Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову.
Продержался шесть лет: в Харькове активисты свалили памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

Ранее в парке проходила акция протеста против переименования проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес хочет вернуть проспекту имя маршала СССР.

Но Институт нацпамяти объяснил Кернесу, что присвоение имени Георгия Жукова любому объекту топонимики города Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины противоречит действующему законодательству.

Историки института напомнили, что Георгий Жуков в 1942-1945 годах занимал должность первого заместителя народного комиссара обороны СССР, а в 1955-1957 годах - должность министра обороны СССР, кроме того, в 1957 году также был членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.

"Таким образом, Георгий Жуков является лицом, занимала руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, а также в коммунистической партии", - сообщили в Институте нацпамяти.

Позже мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что восстановит памятник маршала СССР Георгия Жукова, который снесли протестующие. "Я пообщался с депутатом Виталием Хомутынником, на чьей округе находится памятник Жукову. Так вот, памятник будет восстановлен ", - заявил он во время съезда партии" Доверяй делам "(партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

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Памятник Жукову был установлен во Фрунзенском районе Харькова только в 2012 году. Открытие состоялось 8 мая. В мае 2018 года памятник повалили неизвестные. Но местные власти восстановили памятник.

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Дата
02
июня

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