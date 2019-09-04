Киевсовет просит оставить Кличко главой КГГА

Главы четырех фракций Киеврады обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на должность главы КГГА.

"С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к Вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015", – говорится в обращении, которое опубликованно на сайте администрации.

Обращение депутатов Киеврады к Владимиру Зеленскому

Его подписали главы фракций: "Солидарность" – Андрей Странников, "Батькивщина" – Владимир Бондаренко, "Свобода" – Юрий Сиротюк и "Самопомощь" – Наталья Манойленко.

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Напомним, 4 сентября Кабмин уволил Виталия Кличко с поста главы КГГА. Уже вечером 4 сентября представление на увольнение Кличко было передано Зеленскому. Сам Кличко отреагировал на свое увольнение заявлением о том, что двоевластие в Киеве – это неправильный шаг.