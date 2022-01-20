Киевляне должны дать оценку и репрессиям против Порошенко и действиям власти - Сюмар

Народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар на брифинге в Киевсовете поблагодарила киевлян за поддержку во время акций под Печерским судом. Как известно, Киевсовет сегодня собрался на внеочередное заседание, на котором планируется принять обращение против политических преследований пятого президента Порошенко и против произвола власти.

"Мы хотим поблагодарить киевлян, потому что мы чувствовали чрезвычайную поддержку последние три дня от простых киевлян. Вчера от суда до улицы Банковой люди нас поддерживали. Мы благодарим Киева. Мы знаем, что с Киева начинаются перемены, и уверены, что они начнутся из Киева и в этот раз. Потому что власть потеряла берега", – отмечает Виктория Сюмар.

"Президент в лучшей традиции сатирического фильма "Не смотрите вверх" рассказывает украинцам, что нет никакой угрозы – в то время когда и американские лидеры, и европейские постоянно говорят Украине о необходимости консолидации всех сил в противодействие российскому агрессору. Мы видим определенную неадекватность власти, провоцирующей внутриполитическое противостояние на совершенно бессмысленных основаниях", – говорит Сюмар.

"Обвинения в госизмене Петра Порошенко – это сплошной бред и абсурд. То же самое, что Томос, безвиз, Ассоциацию с Европейским Союзом назвать изменой Украины. Нивелировать все украинские победы, нивелировать движение Украины в сторону Европы – вот задача этой власти, которая действительно руководствуется банальным инстинктом самосохранения и в политической борьбе хочет убрать своего главного политического конкурента", – говорит Сюмар.

"Власть пошла на провокацию по совершенно непонятным для нас причинам, потому что эта огромная атака на бутерброды для нас непонятна. И на кулеш. Я не знаю, что они там ожидали найти, и поздним вечером все это вернули митингующим. Но я думаю, что такое применение силы является, прежде всего, демонстрацией этого указания, которое получила Национальная полиция. Мы обращались к Денису Монастырскому, потому что он якобы был участником Революции Достоинства, и напомнили ему, как это выглядело тогда. Потому что так вел себя "Беркут". Мы увидели ту же историю, которой не видели в течение 7-8 лет, потому что правоохранительные органы пытались соблюдать порядок и обеспечивать порядок в первую очередь, а не бороться с митингующими, с бутербродами и кулишем", – возмутилась Сюмар.

"Эта провокация власти указывает, что власть продолжает собираться применять силу. И этому тоже нужно сказать стоп", – отмечает Сюмар.

"Мы очень надеемся, что Киевсовет сегодня скажет свое слово в соответствии с настроениями, мнениями своих избирателей – киевских жителей, которые сегодня с нами. За что им очень благодарны", – резюмирует Виктория Сюмар.