Киев просит Вашингтон объяснить заявления Путина после встречи с Трампом

Киев ждет от США объяснений о якобы обсуждении Украины на встрече Трампа и Путина. Фото: EPA / UPG

Украина ждет от США разъяснений о якобы обсуждении на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

Точно не известно, говорили президенты на эту тему или нет, однако Путин заявлял об этом в российских СМИ, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник агентства.

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Отмечается, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным прошли 16 июля в Хельсинки, столице Финляндии. Позже президент РФ рассказал в интервью российским СМИ, что договорился с Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке и юге Украины. "Второе: мы говорили об Украине. Там есть некоторые идеи новые относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже положительный такой элемент движения вперед", - сказал Путин.