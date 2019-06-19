Киев может восстановить торговлю с ДНР и ЛНР - Кучма назвал условие

На заседании ТКГ в Минске 5 июня Леонид Кучма озвучивал тезисы об отмене экономических ограничений в отношении отдельных районов Донбасса. Позже заявил, что это были только его мысли

Киев будет обсуждать решение о снятии торговой блокады с оккупированных территорий Донбасса только после того, как оккупанты вернут украинские активы под контроль Украины.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, передает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности. Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ДНР и ЛНР", - отметил Кучма.

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Блокада оккупированных территорий Донбасса началась с 26 декабря 2016-го. 26 июля 2017-го Укрэнерго полностью прекратило поставлять электроэнергию в ДНР и ЛНР.