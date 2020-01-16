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четверг, 16 января 2020 11:09

"Киборги" выстояли, не выстоял бетон – Порошенко почтил память воинов ДАПа

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&quot;Киборги&quot; выстояли, не выстоял бетон – Порошенко почтил память воинов ДАПа
Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко: "История киборгов – история мужества, несокрушимости и борьбы". Фото: DW

16 января ровно 5 лет назад шла борьба украинских воинов с российским агрессором в Донецком аэропорту.

Память украинских военных почтил в Facebook пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Киборги" выстояли, не выстоял бетон... Нам выпала честь жить в одно время с настоящими Героями. История киборгов – история мужества, несокрушимости и борьбы. 242 дня героической обороны... Для всех украинцев они стали символом Украины, которую невозможно победить", – написал Порошенко.

Он также выразил надежду, что над Донецким аэропортом всегда будет развеваться украинский флаг.

"Верю, мы вернем Донецк. И на восстановленной диспетчерской вышке аэропорта всегда будет развеваться украинский флаг", – добавил лидер фракции.

А также 16 декабря Петр и Марина Порошенко присоединились к благотворительной акции, объявленной для сбора средств на залог Марченко, который по надуманным обвинениям находился в СИЗО. За три дня свыше трех тысяч активистов собрали более миллиона гривен, остальную необходимую сумму (а именно, 18,5 млн грн) внесла семья Порошенко.

Ранее общественная организация "Солидарное Дело общин" объявило о сборе средств для внесения залога за Марченко.

11 ноября, Печерский суд избрал меру пресечения Дмитрию Марченко в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью залога в размере более 76 млн грн. 28 ноября суд уменьшил залог до 20 млн грн.

Во время судебного заседания следователь ГБР назвал группу поддержки Марченко "ушлепками".

5 ноября стало известно, что пяти чиновникам Министерства обороны Украины, в том числе и Дмитрию Марченко, были предъявлены подозрения в закупке некачественных бронежилетов.

Прямий
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Комментарии

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Дата
16
января

Российские войска пошли в наступление

Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа

Студента оплакивала вся страна

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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