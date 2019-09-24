Каждый списочник остоил партии Вакарчука 6 млн грн

17 нардепов "Голос" провел по списку. Фото: @GolosZmin

Один списочник в Верховной Раде обошелся партии "Голос" в более 6 млн грн. Это самое дорогое из всех партий, прошедших в парламент, сообщают в движении "Честно".

Через 2 месяца после своего создания политсила на внеочередных выборах в ВР получила 5,82% голосов избирателей и провела в парламент 20 народных депутатов: 17 прошли по партийному списку, 3 - как мажоритарщики, напоминают активисты.

Избирательная кампания официально стоила партии 105 млн грн, уступив по объему расходов только "радикалам" и "Слуге народа".

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На счет партии поступило 58,4 млн грн. Из них 3,2 млн - от юридических лиц и 55,2 млн - от физических лиц.

С 3,2 млн 2,8 млн внесло ООО "ЭМЕРДЖЕКС КОНСАЛТИНГ". Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением. Ее основательницей и руководительницей является Елена Вольская.

Среди физических лиц и ФЛП пожертвования "Голосу" делали работники инвестиционной компании "Драгон Капитал". Они профинансировали партию как физические лица на 6,7 млн грн, что составляет около 11,5% поступлений во II квартале.

Около 8,6 млн поступило от лиц, чьи организации зарегистрированы по одному адресу в Киеве. Часть из них так или иначе связана с Андреем Логвиным, соучредителем Kasta.ua.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 251 - во фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформе - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщине", 20 - "Голосе", 22 - группе "За будущее".