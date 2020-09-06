Каждый имеет право на ошибку - Кулеба прокомментировал скандальное интервью Фокина

Кулеба надеется, что Фокин продолжит свою работу в ТКГ. Фото: Главком

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мнения заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольда Фокина, которые он высказал в интервью СМИ, отличаются от его официальной позиции на заседаниях ТКГ.

По словам главы МИД, очевидно, он позволил себе выйти за пределы той позиции. Такое мнение Кулеба высказал в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что высказывания Фокина вне ТКГ не являются официальной позицией Украины на переговорах по Донбассу.

"Каждый имеет право на ошибку. Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - отметил министр.

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Недавно Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только оккупированным районам. Также он высказался о возможном компромиссе с Россией, где Украина соглашается на общую амнистию на Донбассе, а РФ снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию. В ВР заявили, что это не соответствует украинским национальным интересам.