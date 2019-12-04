Касько рассказал, почему в четвертый раз вернулся в ГПУ

"Меня не надо уговаривать приходить в прокуратуру или с ней идти", - Каско. ФОТО: Укринформ

Заместитель генпрокурора Виталий Каско четвертый раз вернулся в Генеральную прокуратуру с надеждой на перемены в прокуратуре и уголовной юстиции.

Об этом он рассказал в интервью theБабель.

"Меня не надо уговаривать приходить в прокуратуру или с ней идти. Когда Руслану Рябошапке (действующий генпрокурор — Gazeta.ua) предложили стать генеральным прокурором, он несколько раз просил меня присоединиться к команде. Поскольку сейчас есть надежда на изменения в прокуратуре и уголовной юстиции, я согласился".

С ГПУ в последний раз пошел через 13-го генпрокурора Виктора Шокина, утверждает Каско.

"Мы хотели довести до конца и передать в суд дело "бриллиантовых прокуроров". Шокин делал все, чтобы этому помешать. После того, как мы сообщили о подозрении очередном участнику дела, генпрокурор забрал у меня возможность влиять на работу Генинспекции, которая занималась делом. После этого оставаться не было смысла".

Сейчас в ГПУ он занимается реформой ведомства и особенно важными делами.

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6 сентября 2019 Виталия Каська назначили первым заместителем генерального прокурора.