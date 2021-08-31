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вторник, 31 августа 2021 13:35

Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную

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Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную
За умышленное непредставление декларации грозит штраф до 68 тыс. грн, общественные работы от 150 до 240 ч или ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности. Фото: "Украинская правда"

Пять лет назад, 31 августа 2016-го, Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о запуске системы электронных деклараций.

На сайте Единого государственного реестра деклараций находятся 6,6 млн документов. В прошлом году в электронный реестр подали 791 тыс. 872 декларации. В 64 из них выявили признаки уголовных или административных правонарушений, на 31 июля этого года.

За умышленное непредставление декларации грозит штраф до 68 тыс. грн, общественные работы от 150 ч. до 240 ч. или ограничение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Чаще всего чиновники декларируют наличные в гривнах и долларах, счета в банках, автомобили, жилье. Бывают и редкие случаи – церковь, оригинал Пикассо, племенной конь и африканский лев, билет в космос, коллекционное вино. Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива отличился тем, что задекларировал жомовую яму.

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НАЗК справляется с задачей, но вопрос в судах, правоохранителях и политиках, рассказал Gazeta.ua юрист Виктор Чумак.

"Возможность проверок удерживает людей от многих поступков. Не смог объяснить харьковский чиновник что-то в декларации, получил статью за незаконное обогащение. Не смог Кива объяснить, откуда с жомовой ямы миллион доходов, у него забрали деньги. Это дает возможность контролировать незаконное обогащение чиновников.

Декларация - это как карта пещеры с сокровищами. Журналисты по ней могут узнать конечных бенефициаров. На Prozorro - в каких тендерах компании участвуют, как выигрывают. Это сделали, чтобы общественность полностью могла проконтролировать, откуда у чиновников деньги.

Вопрос ответственности - другое. У нас Конституционный суд освободил всех от нее. Это история о судопроизводстве и правосудии. НАЗК свою задачу выполняет. Судебная и правоохранительные системы - производные от политиков, которых выбирают украинцы. Когда научатся выбирать нормальных, тогда можно говорить о реформах. Сейчас имеем ту свободу и ту элиту, которую производит общество".

Конституционный суд 27 октября 2020 признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает штраф или лишение свободы для чиновников и судей за представления заведомо ложных сведений в декларации.

В декабре 2020-го ответственность за ложь в декларациях восстановили, но заключения не было среди возможного наказания: только штраф, общественные работы и ограничение свободы. Впоследствии вернули и заключение. В то же время народные депутаты проголосовали за поправку "слуги народа" Игоря Фирсы. Можно было указывать имущество, которым пользуется или имеет в собственности член семьи, только тогда, когда он сам предоставил такие данные декларанту. Депутаты отменили ограничения свободы за умышленное непредставление деклараций.

В июне 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с предложениями президента Владимира Зеленского. Из закона исключили противоречивое положение, согласно которому сведения об объектах декларирования, находящихся во владении или пользовании члена семьи декларанта, указываются только в случае, если член семьи подал такие сведения субъекту декларирования в любом виде.

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Дата
31
августа

Карта пещер с сокровищами: что мешает е-декларациям работать на полную

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