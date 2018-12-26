Карплюк будет баллотироваться на пост президента Украины - эксперт

Эксперт Анатолий Горовой считает, что экс-мэр города Ирпень Владимир Карплюк (на фото) планирует выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента

Экс-мэр города Ирпень Киевской области Владимир Карплюк планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сегодня заявил председатель исполкома Международного движения украинских общин Анатолий Горовой.

"С высокой вероятностью можно предположить, что бывший глава Ирпеня Владимир Карплюк пойдет на выборы президента Украины. Информация о вероятности баллотирования Карплюка на президентский пост активно обсуждается после узкого совещания с участием известных украинских социологов и политтехнологов, которая состоялась в эти выходные. В своей предвыборной кампании Карплюк планирует использовать пример успешного развития Ирпеня за последние три года", - сообщил эксперт.

"Таким образом команда бывшего мэра планирует раскрутить свою партию "Новые лица", которая пришла к власти только в Ирпене, Буче, Боярке, Вишневом и еще нескольких городах Киевской области. Накануне парламентских выборов Карплюку нужна узнаваемость общегосударственного уровня, для этого он и планирует использовать участие в президентских выборах. Впрочем, активную предвыборную кампанию команда Владимира Карплюка будет вести только на Киевщине. Также Карплюк планирует сыграть на поддержке одного из основных претендентов накануне второго тура", - подчеркнул Анатолий Горовой.