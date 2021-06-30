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"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским

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&quot;Карательный инструмент&quot;: приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Совет нацбезопасности превратился в инструмент быстрых решений в руках Зеленского", говорит Виталий Бала. Фото: Офис президента

Санкции Совета нацбезопасности и обороны превратились в инструмент быстрых решений. Офис президента Владимира Зеленского применяет их как незаконный инструмент наказания. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Виталий Бала.

"Слуги народа" внесли законопроект №5667, которым хотят запретить судам приостанавливать действие санкций СНБО, – это приведет к узурпации власти Владимиром Зеленским. Инструмент санкций уже напоминает карательную структуру. Здесь вопрос упирается в суды. Без судебной реформы ничего путного не будет. Но каждый человек имеет право защитить себя даже в таком суде. На решения СНБО также, если гражданин считает их ошибочными", – говорит Бала.

Также добавляет: "Инструмента защиты от узурпации нет. Надо менять власть. Начинать стоит хотя бы монобольшенства в парламенте".

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Совет нацбезопасности не может отстранять кого-то от работы, говорит Бала. Комментирует санкции, которые СНБО ввела по 127 работников таможни. После проверок им удалось вернуться к работе."Ничего удивительного, что люди восстанавливаются на должностях. Дело не в лазейках. Есть соответствующие правоохранительные органы, которые должны заниматься таможенниками, и это не СНБО", – говорит Бала.

Также добавляет: "Совет нацбезопасности превратилась в инструмент быстрых решений. Но все должны проводить законно. Решение СНБО должны касаться того, чем занимается этот конституционно-совещательный орган – национальной безопасностью и обороной. Решения, которые принимают таким образом через СНБО, должны быть прикреплены к решениям судов. Если Совет нацбезопасности и дальше так продолжать, то ничего хорошего из этого не будет".

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"СНБО заменяет собой все системы – судебную, правоохранительную. Такие решения незаконны. Это не компетенция Совета нацбезопасности. Если решение не пидкриплюватимуть судебными постановлениями, то они будут ничтожными", – говорит политолог.

Также отмечает: "Решений о санкциях в отношении людей, которых подозревают в государственной измене, это не касается. Они не нуждаются в подтверждении в судебном порядке. Но правоохранители по этим решениям нужно работать. Одного СНБО не достаточно".

3 апреля 2021-го на заседании СНБО обнародовали список 127 работников таможни, подозреваемых в контрабанде и нарушениях таможенных правил, к ним применили персональные санкции - отстранили от дел. В Гостаможслужбе сообщили, что все они вернулись к исполнению обязанностей.

В СНБО санкции обосновали возможной причастностью таможенников к коррупции и контрабанде. Во время проверок в действиях большинства работников нарушений не обнаружили. В отношении 22 должностных лиц производства продлили.

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