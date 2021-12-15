Карантин продлили до апреля

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Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года.

Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, сообщает Gazeta.ua

"Уже пять недель подряд фиксируется тенденция уменьшения количества случаев Covid-19. Сегодня еще две области выходят из красной карантинной зоны. И в этой зоне останется восемь регионов", – сказал премьер.

Более 40% взрослых украинцев получили прививку от коронавируса, сообщил Шмыгаль.

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"Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения", - объяснил премьер.

"В течение первого квартала будем продолжать карантин как минимум", - сказал.

Все правила доступа к публичным местам с Covid-сертификатами по ношению масок, дистанции остаются в силе, заявил премьер.

15 декабря к желтому уровню эпиднебезопасности вернулись Винницкая и Хмельницкая обл. За последние сутки в Украине обнаружили 8109 новых больных коронавирусом.