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пятница, 28 июня 2019 15:26

Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства

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Кандидаты от &quot;Слуги народа&quot; дали важные обязательства
Кандидаты подписали меморандум по работе в Раде. Фото: ТСН

Кандидаты в депутаты от партии "Слуга народа" подписали меморандум, обязывающий добровольно сложить полномочия и голосовать лично.

28 июня об этом сообщили в пресс-службе партии.

Меморандум обязывает кандидатов присутствовать на всех пленарных заседаниях Верховной Рады, заседаниях комитетов и комиссий, кроме случаев, связанных с уважительными причинами.

Кандидаты обязаны соблюдать регламент Рады, голосовать лично, не передавать и не принимать от коллег из фракции карточку для голосования, поддерживать все законопроекты, предусмотренные предвыборной программой партии "Слуга народа".

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Депутаты обязаны обязательства добровольно сложить депутатские полномочия в случае нарушения ключевых принципов партии, положений меморандума, отказа от голосования за законопроекты, выхода из фракции и решениея фракции об исключении.

"Это наша позиция на следующие 5 лет. Быть депутатом - это ответственность, а не просто красивый значок", - заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Партия "Голос" Святослава Вакарчука допускает, что с президентской партией "Слуга народа" в новой Верховной Раде может быть в коалиции. Но это будет не объединение, а партнерство с общими приоритетами. Об этом заявил заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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