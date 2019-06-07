Кандидат в нардепы обещал депутату $20 тыс. за переворот в поселке под Киевом

Карплюк задекларировал 67 квартир общей площадью более 7 тыс. кв м. Фото: Fb/Володимир Карплюк

Экс-мэр Ирпеня, кандидат в нардепы Владимир Карплюк обещал депутату $20 тыс. за переворот в поселке Коцюбинское под Киевом, но не заплатил этих средств.

Об этом активистка Ирина Федорив написала в блоге на "Украинской правде".

И выложила аудиозапись, которую, по ее словам, сделали во время спецоперации в 2018-и, когда СБУ задерживала за взятку второго самопровозглашенного голову поселка депутата Николая Еременка.

"Аудиозапись доказывает: нужны были деньги на взятку за внесение в реестр Еременко вместо Матюшиной; Карплюк за голосование депутата Николая Еременка за недоверие поселковому голове обещал $ 20 тыс. и тогда с ним не рассчитался", - написала Федорив.

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На аудио якобы Еременко рассказывает, что не подает декларацию в НАПК, потому что имеет только "черный" доход от игровых автоматов на Академгородке и Житомирской.

"Почему аудио о том, что Краплюк обещал $ 20 тыс. за голос Еременка появилось только сейчас? Мы публиковали часть аудиозаписей год назад, чтобы доказать всем, кто думал, что дело СБУ по Еременко и его подельнику - жителю Ирпеня Евгению Мельничуку - якобы сфабриковано. Аудиозаписи сняли все вопросы даже у тех, кто поверил в легенду Еременка и Мельничука", - написала Федоров.

Активистка добавила, что на 10 июня назначено судебное заседание по делу о перевороте власти Еременкос. Активисты требуют от Окружного админсуда восстановлении в должности поселкового головы Ольги Матюшиной.

По ее словам, прокурора, который вручал Карплюку подозрение, перевели, а самому экс-мэру Ирпеня "пообещали поддержку на выборах в парламент, неприкосновенность и "поставить на паузу "расследование дел".

Владимир Карплюк был мэром Ирпеня с 2014 по август 2018 года. В 2015-м на очередных местных выборах снова победил, набрав 53,8% голосов.

4 года назад СМИ сообщали, что Карплюк задекларировал 67 квартир общей площадью более 7 тыс. кв м. Их стоимость оценена в 21 млн грн.