Кандидат в депутаты объяснил, почему страну следует менять со школы

Кандидат в депутаты Николай Дикий: "Наше образование осталась на уровне Советского Союза. Это недопустимо "

Кандидат в депутаты по округу №14 Николай Дикий, который входит в "Нацкорпус", уверен, что украинцы стоят на пороге существенных изменений. По его мнению, эти изменения следует начинать с детей.

"Наше образование осталась на уровне Советского Союза. Это недопустимо, ведь за 28 лет независимости мы должны воспитать другую молодежь, на новых принципах, ценностях, мнениях и цитатах. Наши дети достойны того, чтобы получать образование, которое даст им возможность быть конкурентоспособными на рынке труда. Потому что сейчас достойно зарабатывать могут только образованные люди и которые имеют знания и практические навыки их применения. У нас есть программа, по которой будем отправлять учителей и студентов учиться за границу", - говорит Дикий.

Второй вопрос, который планирует урегулировать кандидат - это рынок земли. Он убежден, что земля должна остаться в руках украинцев. Нужно ограничить размеры земельных участков, которые могут быть сосредоточены в одних руках в пределах одного региона. Аренда земли должна быть соответственно оценена, ведь сейчас оценка земли занижена.

Третий вопрос - честное правосудие.

"Сейчас у нас закон работает только для простых граждан. А для чиновников существуют свои правила. Категорически этого не будет. Вся Европа живет по единому законодательному кодексу, и там законами не крутят. Итак, мы с моей командой будем добиваться, чтобы эти законы заработали", - объясняет Дик.

Кроме того, кандидат рассказал о планах откорректировать реформу медицины.

"От своих избирателей слышу немало нареканий на современную медицину. Жалуются, что приходят в больницу, а там ничего нет. Хотя и по телевизору рассказывают, что все должно было стать бесплатным. Вот с июля должны были запустить 54 вида бесплатных процедур, в частности сбор анализов, УЗИ диагностика, а ее до сих пор нет. Более того, неизвестно будет ли. И получается двоякая ситуация, ведь с одной стороны правительство отчитывается о том, что уже заплатило деньги, а с другой - опять ничего не изменилось, - объясняет Николай Дикий. - Поэтому все реформы, которые провело правительство, следует пересмотреть. В центре каждой должен быть человек. Именно от того отталкиваться, а не от государственных интересов и заинтересованности сделать побольше видимости работы".

Дикий считает, что вся медицина может быть страховой, как за рубежом, но сначала нужно навести порядок.

"Должен быть четкий перечень медицинских услуг, которые при любых обстоятельствах должны быть бесплатными. Этим и многими другими вопросами я планирую заниматься в округе. Отстаивать права людей и работать", - заверил кандидат.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.