Канал Порошенко крутит "регионалов" и пропаганду "Спутника"

Как объяснить присутствие "регионалов" на телеканале Порошенко? - спрашивают журналисты. Фото: Getty Images

Телеканал "Прямий" пятого президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко показывает "регионалов". Отрывок из эфира опубликовал проект "Рагу.лі".

Телеканал показывает на кухне нардепа с ОПЗЖ, бывшего "регионала" Николая Скорыка. Тот рассказывает, что президент Украины виноват, что не заканчивается война.

"То есть какой-то ОПЗжопник будет нам рассказывать, что "главный факап" Зеленского - это то, что у нас сейчас не мир, - сказала журналистка Татьяна Мыкитенко. - Факап в том, что Путин звенит дальше своим оружием, а ты принадлежишь к партии, которая продвигает интересы Путина, продвигает Медведчука, Рабиновича, Киву и этих всех, которые отрабатывают российский повестку дня, "русский мир" в Украине. Наступление России на Украину - это не "факап" президента. Это агрессивная политика России".

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"Фразы такого рода, которые появляются в эфирах без дополнительных комментариев, это преступление против украинского зрителя. Потому что оказывается, война России против Украины - это "факап" украинского президента. И "рыг" нам об этом рассказывать", - отметила журналистка.

Также нардеп из ОПЗЖ рассказывал о "наиболее успешной вакцине" российском "Спутнике V".

"А вот сейчас, когда канал "Прямий" в собственности Петра Порошенко - как объяснить присутствие в эфире, например, ОПЗЖопца?", - спрашивает проект "Рагу.лі".

В прошлом году Верховная Рада обратилась к иностранным государствам и парламентским ассамблеям международных организаций относительно осуждения вооруженной агрессии РФ против Украины. За постановление тогда не голосовали нардепы из ОПЗЖ, в частности Николай Скорык.