Канада готова в ближайшее время снять санкции с Портнова. Фото: static.espreso.tv

Санкции из бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова собирается снять правительство Канады.

Сделают это в ближайшее время, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко изданию Слідство.Інфо

"Мы не знаем точно дату, но это произойдет скоро", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)

Первые канадские санкции против окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были введены 5 марта 2014 года и с тех пор оставались в силе. 24 марта Канада продлила санкции против Януковича и его окружения.

Вернув Украину корабли Россия ослабила международные санкции и добилась в Украине реализации своего плана относительно Донбасса.РФ использовала корабли как козырь перед нормандской встречей.