Санкции из бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова собирается снять правительство Канады.
Сделают это в ближайшее время, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко изданию Слідство.Інфо
"Мы не знаем точно дату, но это произойдет скоро", - сказал он.
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Первые канадские санкции против окружения беглого экс-президента Виктора Януковича были введены 5 марта 2014 года и с тех пор оставались в силе. 24 марта Канада продлила санкции против Януковича и его окружения.
Вернув Украину корабли Россия ослабила международные санкции и добилась в Украине реализации своего плана относительно Донбасса.РФ использовала корабли как козырь перед нормандской встречей.
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