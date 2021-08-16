Канада будет на саммите "Крымской платформы"

Россия оккупировала Крым в 2014 году.

Канада примет участие в саммите "Крымской платформы", который состоится в Украине 23 августа.

"Мы получили официальное подтверждение, что в Киев для участия в саммите "Крымской платформы" и празднования 30-й годовщины независимости Украины приедет спикер канадского Сената Джордж Фьюри", - цитирует посла Украины в Канаде Андрея Шевченко "Укрінформ".

Из-за вероятного проведения в Канаде досрочных парламентских выборов в сентябре присутствие высокопоставленных канадских политиков на саммите было под вопросом. Потому что в Канаде на период избирательной кампании действует запрет на участие баллотирующихся политиков в международных мероприятиях.

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Но членов канадского сената не избирают народным голосованием, а назначают на должность решением премьер-министра. Поэтому на сенаторов это ограничение не распространяется. После роспуска парламента и до формирования нового правительства спикер сената - высшая политическая должность в стране.

Среди гостей саммита будет и президент Польши Анджей Дуда.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной. Цель - повысить эффективность международного реагирования на оккупацию Крыма, ответы вызовам, усиление международного давления на Россию, предупреждение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главная цель - деоккупация Крыма и возвращение его под контроль Украины.