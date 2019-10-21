"Какую должность предложат Сердючке?" – сети взорвались иронией о назначении Сивохо

Сегодня актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо стал объектом для насмешек. Его назначили советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Там будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.

Пользователи активно комментируют новую должность Сивохо. Большинство - скептически.

Сергей Сивохо родился в Донецке. Играл в КВН. Креативный продюсер ООО "Квартал 95". 2019-го баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в округе №49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области.

Сегодня он сообщил, что стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.