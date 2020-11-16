Какова позиция новоизбранного президента Молдовы по Украине

В ноябре 2020-го Санду заявила, что в случае победы на выборах будет налаживать отношения с Украиной. Фото: Reuters

Во 2-м туре президентских выборов в Молдове победила бывший премьер и председатель партии "Действие и солидарность" Майя Санду.

Цитаты нового президента Молдовы об Украине свидетельствуют о неизменности ее позиции, пишет segodnya.ua.

"Украина - друг и партнер, у которого есть чему поучиться. Мы надеемся, что сможем вместе работать над проблемой Приднестровья. Ведь приднестровский режим держится в основном на деньгах, которые приходят из коррупционных схем, что были возможны через определенных людей в Молдове и Киеве", - заявила тогдашняя премьер республики в июне 2019 года. Санду планировала по украинскому примеру создать антикоррупционное бюро в Молдове.

В июле 2019-го она рассматривала стратегическое партнерство с Украиной как важный принцип безопасности Молдовы.

"Европейская интеграция и имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС - наши основные общие с Украиной цели. Мы стремимся установить постоянный совместный контроль над границей, чтобы защититься от преступности и контрабанды".

В ноябре 2020-го Санду заявила, что в случае победы на выборах будет налаживать отношения с Украиной.

"Нынешний президент не получал приглашений ни из Киева, ни из Бухареста. Это говорит о том, что его не уважают. Это плохо для страны, нам нужны хорошие отношения с соседями. И я обязательно буду способствовать, чтобы у нас они были".

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Молдова с населением 3,5 млн является одной из самых бедных стран Европы и переживает стремительный экономический упадок на фоне пандемии коронавируса. 1-й тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября. Санду отказалась от дебатов с Додоном перед 2-м туром. Додон в Украине имеет неофициальный статус политика нон грата за свои заявления про Крым.