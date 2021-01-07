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четверг, 07 января 2021 19:48

Какое слово Зеленский употребляет больше всего в новогодних поздравлениях

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Какое слово Зеленский употребляет больше всего в новогодних поздравлениях
"Я буду делать все, чтобы мне было не стыдно смотреть вам в глаза", - сказал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский в новогодних поздравлениях чаще всего использует слово "мы".

В речи-2020 он произнес его 15 раз, в последний - 22, пишет портал "Слово і діло"

Слово Украина в поздравлении-2020 глава государства сказал только 2 раза, в поздравлении-2021 - 14.

В прошлом приветствии слово "украинский" в контексте языка прозвучало один раз, в поздравлении-2021 - 7 раз - украинские дороги, украинские самолеты, украинский флаг, украинские защитники.

Об украинцах в 2020 году Зеленский вспомнил 5 раз, в 2021-м - 8. Оба поздравления начинались с уже традиционного "Дорогие украинцы!".

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В позапрошлом году слово "наш" прозвучало 9 раз, в поздравлении-2021 - 11. Слово "нас" - 11 и 12 раз соответственно.

На этот раз речь президента была более эгоцентричной - "я" прозвучало 4 раза, на один раз больше.

"И я буду делать все, чтобы и через год, и во всех последующих годах в этот же день и время мне было не стыдно смотреть вам в глаза", - сказал Зеленский.

На этот раз Зеленский больше говорил о мире и Крыме. Перед 2020 годом эти слова прозвучали по одному разу, перед 2021-м - по 4. Кроме того, в поздравлении-2021 президент 5 раз вспомнил о Донецке и Донбассе.

В поздравлении-2020 Зеленский 5 раз произнес фразу "Кто я?". В этом году он говорил о суперврачах, суперлаборантах, суперводителях, суперспасателях, суперпилотах, суперпожарниках, суперучителях и суперпограничниках.

Президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении разговаривал с детьми. "Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей. После кого-то останутся посты. А после кого-то останутся мосты", - заявил он.

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