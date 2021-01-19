Как воды в рот набрали: в Раде есть сотня молчаливых депутатов

Среди тех, кто не выступает в Раде - представитель прокремлевской ОПЗЖ Медведчук. Фото: Ян Доброносов, bykvu.com

100 народных депутатов не выступили в Верховной Раде ни разу за год. Статистику опубликовал Комитет избирателей Украины.

Больше всего "молчаливых" в "Слуге народа" - 73 или каждый четвертый.

Среди депутатов монобольшинства, не сказали ни слова в течение 2020 года - Евгений Брагар (известный выражению о продаже собаки за тарифы), Юрий Корявченков (бывший актер "Квартал 95" известен как Юзик), Жан Беленюк (борец), Владимир Тимофийчук (называл Коломыйский район Коломойским), Святослав Юраш (один из инициаторов создания межфракционного объединения "Ценности, достоинство, семья").

Также среди молчаливых депутатов ряд лиц, которые работали в структурах "Студии Квартал 95": Ольга Руденко (бывшая менеджер по маркетингу), Александр Кабанов (сценарист), Елена Хоменко (экс-директор по управлению цифровых продуктов).

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Нулевые показатели выступлений также имеют 12 депутатов из ОПЗЖ. В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкина, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще 6 "молчаливых" являются внефракционными Андрей Деркач (посольство США назвало его российским агентом, находится под американскими санкциями), Олесь Довгый, Роман Иванисов, Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко. Остальные 4 депутата члены группы "За будущее", 3 - "Доверие", 2 - фракции "Батькивщина".

Среди фракций "Европейская солидарность" и "Голос" нет депутатов, которые не выступали в течение года.

В прошлом году произошло 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

В 2020 году самыми большими прогульщиками в Верховной Раде были группа "Партия "За будущее" и фракция ОПЗЖ.