Как в Великобритании начинаются выборы премьер-министра

Сегодня 10 человек претендуют стать лидерами партии. Фото: gdb.rferl.org

Нового главу консервативной партии, а значит, и премьер-министра Великобритании выбирают в стране.

Новый избранник заменит Терезу Мэй, чей срок полномочий как лидера тори закончился 7 июня, сообщает ВВС.

13 июня начнутся выборы с постепенным выбыванием кандидатов, голосовать на которых будут только тори-парламентарии. 20 июня кандидатов должно остаться двое. Из них будут выбирать 160 тыс. членов партии.

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Консерваторы рассчитывают, что объявят имя нового лидера в 20-х числах июля, тогда же он займет кресло премьера и займется поисками реализации Brexit.

Сегодня 10 человек претендуют стать лидерами партии. Они собрали в свою поддержку нужное количество голосов однопартийцев. Единственный претендент, который выступает против выхода из ЕС, Сэм Джима не собрал необходимых подписей. Поэтому, кто бы не въехал на Даунинг-стрит, 10, он должен будет продолжить "развод" с Брюсселем.

По подсчетам сайта консерваторов Conservative Home, в тройку лидеров предвыборной гонки входят бывший и нынешний главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант, а также министр окружающей среды Майкл Гоув. И только Джонсон готов разрывать договор с ЕС 31 октября без договоренностей.

Ни у одного из тройки лидеров пока нет поддержки большинства однопартийцев. А тут еще и первые скандалы подоспели. Британская пресса подхватила тему, что много претендентов на управление королевством пробовали наркотики. Гоув в одном из интервью признался, что 20 лет назад попробовал кокаин. Другой претендент, Рори Стюарт - что 15 лет назад в Иране курил опиум на свадьбе.

В Евросоюзе рассматривают возможность отложить выход Великобритании до 2021-го. Среди сторонников переноса Brexit глава Европейского совета Дональд Туск и генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зельмайр.