Как пройдет первый день президентства Зеленского

Сегодня состоится инаугурация избранного Президентом Украины. Фото: Антикор

20 мая состоится инаугурация избранного президентом Украины Владимира Зеленского. Около 60 иностранных представителей и президенты других государств посетят инаугурацию нового главы страны.

Его первый рабочий день предполагает:

10:00-11:00 – участие избранного президентом Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу;

11:05-11:20 – участие президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины, Мариинский дворец;

11:20-11:50 – приветствие президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской глав иностранных делегаций в Мариинском дворце;

12:00-13:30 – участие президента Украины Владимира Зеленского в приеме глав иностранных делегаций по случаю вступления на пост президента Украины в Мариинском дворце;

14:30-17:00 (ориентировочно) – двусторонние встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами иностранных делегаций в Администрации президента Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последние приготовления к инаугурации: что происходит в центре Киева

По официальным данным ЦИК, победу на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили президентом Украины. "Голос Украины" и "Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.