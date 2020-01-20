"Как президент сделал то, что мог" - Зеленский об отношениях Украины и США

"Я не делал ничего противозаконного", - Зеленский. ФОТО: Instagram-страница пресс-секретаря президента Юлии Мендель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал для отношений Украины и США то, что мог.

Об этом он сказал в интервью The Times of Israel, отвечая, говорил он что-то противозаконное в августовском разговоре с Дональдом Трампом.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки.

Раньше я вел себя так, и я все еще веду себя так, чтобы избежать какого-либо участия или участия Украины или каждого украинца в политической ситуации Соединенных Штатов Америки.

Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они привлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой".

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16 января в Сенате США официально начался процесс импичмента президента Дональда Трампа по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Демократы обвиняют президента в том, что он добивался от Украины проведения расследования относительно своего возможного соперника на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и с целью оказания давления на Киев приостановил военную помощь Украине на сумму 391 млн долларов. Поводом для импичмента Трампа стала обнародованная стенограмма его беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским.