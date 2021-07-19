Как можно, живя в Украине, не знать ее языка? - Либанова

Украинского языка становится больше, говорит ученый. Фото: Сергей Старостенко

Важно, чтобы руководство страны, медийные лица разговаривали на украинском. Об этом сказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук Элла Либанова в интервью "РБК-Україна".

"В 2014 году главный урок мне дали одесситы. Скажем так, в Харькове - мы знаем, кто удержал Харьков, в Днепре - мы знаем, кто удержал Днепр. Кто удержал Одессу? Сами люди. Вот они сами встали и сказали: мы - Украина.

И вот после этого когда кто-то говорит, что он прожил в Украине 20-30-40-50 лет и не выучил язык, то у меня вопрос: ты уши затыкаешь или что ты делаешь? Это не грузинский, не литовский, тем более не венгерский. Как можно, живя в Украине, не знать украинского языка? Поэтому это больше демонстрация, чем все остальное.

Сейчас больше украинского языка, чем было 30 лет назад, это однозначно, намного больше", - говорит ученый.

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"Мы хотим, чтобы у нас молодежь знала английский язык. Что для этого нужно сделать? Прекратить дублировать фильмы, просто титруйте, как во всем мире это делается, и через два года молодежь заговорит по-английски. Им просто надоест читать титры.

То же самое с украинским языком - нужно грамотно это все делать. Важно, чтобы руководство страны, медийные лица говорили на украинском. Это как с прививкой. Я почему пошла делать прививку? Потому что поняла, что рано или поздно меня спросят: а вы сделали прививки? И если я не сделаю, мне будет стыдно", - говорит Элла Либанова.

Государство обязано заниматься языковой политикой, говорит ученый.

В Украине 16 июля начали действовать новые нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все концерты, шоу, культурно-художественные, развлекательные, зрелищные мероприятия должны проводить на государственном языке. Языком демонстрации фильмов в Украине является украинский.