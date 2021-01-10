Каденция Зеленского: постоянные кадровые перестановки, смены по 5-6 руководителей

За 1,5 года, когда Владимир Зеленский находится на посту президента, на некоторых государственных должностях изменилось по 5-6 руководителей. Об этом сообщает портал "Слово і діло"

Первые места в рейтинге изменчивости занимает должность руководителя облгосадминистрации. В Ивано-Франковской области сейчас 7-й по счету руководитель. В Закарпатской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской и Сумской ОГА изменились 6 председателей. В Запорожской, Одесской, Хмельницкой, Львовской ОГА уже 5-й руководитель.

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Президент с согласия Верховной Рады назначает генерального прокурора. При президентстве Зеленского работает уже третий генпрокурор (не считая Юрия Луценко, который предназначался при президентстве Порошенко). Полгода продержался Руслан Рябошапка. Зеленский хоть и называл Рябошапку "100% своим человеком", но нужного результата от него не дождался. 11 дней исполняющим обязанности был Виктор Чумак, затем его сменила Ирина Венедиктова.

Юрий Витренко уже 5-й руководитель Министерства энергетики.

Нет стабильности в Фискальной и Таможенной службах. Вадима Мельника несколько недель назад назначили главой ДФС, уже 4-м за полтора года. До этого все руководители были с приставкой "и.о.". Во главе ДМС дольше был Максим Нефедов, после его освобождения было 3 исполняющие обязанности. В середине ноября председателем назначили Павла Рябикина.

4-й за полтора года - министр образования, 3-й - министр развития громад и территорий, министр экономики, министр финансов и министр по делам ветеранов.

Министерство здравоохранения возглавляла Зоряна Скалецька, потом чуть больше 3 недель Илья Емец, с конца марта - Максим Степанов.

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, сообщала социологическая группа "Рейтинг". Зеленскому не доверяют 54% украинцев.