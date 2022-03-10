"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский

"Фактически кацапы уже проиграли", - сказал художник. Фото: Facebook-страница

Российская Федерация не должна существовать на географической карте. Это сверхзадача после победы над российским агрессором.

Об этом сказал украинский писатель, художник Лесь Подервянский.

"Главное, чтобы после победы мы не оставили этой мафиозной группировке никакого шанса остаться на карте. Кацапстан должен прекратить свое существование.

Потому что сверхзадача – это не просто победа, так чтобы все осталось, как есть, статус-кво. Нужно прекратить эту гангрену на географической карте. Они больше не должны существовать.

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И мир заживет совсем по-другому, когда эта страна перестанет существовать. Поверьте, мир улучшится", - сказал писатель.

Россияне уже проиграли, отметил художник.

"Фактически кацапы уже проиграли, и это всем очевидно", - сказал Подервянский.

За последние две недели произошли заметные изменения во внешности президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Он взбешен, полон ненависти и страха.