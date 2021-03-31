Кабмин запретил импорт товаров с России: что в списке

Правительство Украины запретило импорт пшеницы, масла и бумаги из России. С апреля 2021 эти товары ввозить запрещено.
Кабмин изменил перечень товаров, который действовал ранее, опубликовали на правительственном портале.
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В перечень добавили следующие позиции:
- пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)
- масло подсолнечное;
- моющие и чистящие средства;
- бумага газетная в рулонах или листах;
- бумага и картон для письма, печати или других графических целей;
- крафт-бумага и крафт-картон;
- туалетная бумага;
- полотенца для рук в рулонах;
- проволока из легированных сталей;
- инструменты для бурения скальных пород или грунтов;
- тележки, оси, колеса (вагонная продукция).
Украина ввела санкции против РФ из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Их также поддержали ЕС, Канада, Северная Македония, Черногория, Албания.
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