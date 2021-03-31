Кабмин запретил импорт товаров с России: что в списке

Запрет вступит в силу через 10 дней после публикации постановления. Фото: pixabay.com

Правительство Украины запретило импорт пшеницы, масла и бумаги из России. С апреля 2021 эти товары ввозить запрещено.

Кабмин изменил перечень товаров, который действовал ранее, опубликовали на правительственном портале.

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В перечень добавили следующие позиции:

- пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)

- масло подсолнечное;

- моющие и чистящие средства;

- бумага газетная в рулонах или листах;

- бумага и картон для письма, печати или других графических целей;

- крафт-бумага и крафт-картон;

- туалетная бумага;

- полотенца для рук в рулонах;

- проволока из легированных сталей;

- инструменты для бурения скальных пород или грунтов;

- тележки, оси, колеса (вагонная продукция).

Украина ввела санкции против РФ из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Их также поддержали ЕС, Канада, Северная Македония, Черногория, Албания.