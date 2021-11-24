Кабмин выделил 175 млн грн для усиления охраны на границе с Беларусью

Кабмин выделил 175 млн грн на усиление охраны границы Украины в связи с осложнением ситуации на украинско-белорусском участке государственной границы.
Соответствующее решение было принято 24 ноября на заседании правительства.
Из этой суммы пограничникам пойдет более 67 млн грн, Нацгвардии – более 108 млн грн.
"Понимая непростую ситуацию на белорусско-польской границе, мы продолжаем усиливать наши границы. Нельзя исключать, что миграционный дестабилизационный проект может быть распространен на украинско-белорусскую границу. Должны быть готовы к любому сценарию", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Вооруженные формирования России обстреляли украинских пограничников на блокпосту первого оборонного рубежа "Марьинка". Блокпост расположен в дорожном коридоре "Донецк – Курахово". Противник применил минометы калибра 82 мм. Три мины попали в места несения службы пограничных нарядов.
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