Украинские силовики не расслабляются на границе с Беларусью

На границе с Беларусью готовятся к учениям. Фото: Нацполиция

На границе с Беларусью проведут учения украинских пограничников, полицейских и гвардейцев.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Черниговской области, сообщает Национальная полиция.

"Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии", – отметил Клименко.

Участники совещания обсудили схему совместных действий в случае усложнения ситуации.

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"В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию", - подчеркнул Клименко.

Полиция поддерживает связь с председателями и старостами пограничных общин. Правоохранители также обследуют приграничные населенные пункты и проводят разъяснительную работу с местными жителями.

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