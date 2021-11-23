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вторник, 23 ноября 2021 22:50

Украинские силовики не расслабляются на границе с Беларусью

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Украинские силовики не расслабляются на границе с Беларусью
На границе с Беларусью готовятся к учениям. Фото: Нацполиция

На границе с Беларусью проведут учения украинских пограничников, полицейских и гвардейцев.

Об этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил во время координационного совещания с руководителями правоохранительных органов Черниговской области, сообщает Национальная полиция.

"Мы рассматриваем разные варианты развития событий на границе и отрабатываем соответствующие сценарии", – отметил Клименко.

Участники совещания обсудили схему совместных действий в случае усложнения ситуации.

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"В ближайшее время мы будем проводить практические учения и перемещения личного состава пограничной службы, Нацгвардии и Нацполиции. Эти меры необходимы для обеспечения правопорядка на границе и безопасности граждан. Прежде всего, мы должны успокоить людей, разъяснить им ситуацию и наладить тесную коммуникацию", - подчеркнул Клименко.

Полиция поддерживает связь с председателями и старостами пограничных общин. Правоохранители также обследуют приграничные населенные пункты и проводят разъяснительную работу с местными жителями.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Соседи Беларуси по ЕС предупредили, что кризис может привести к военному столкновению. Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и разместили войска вблизи своих границ.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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