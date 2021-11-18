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четверг, 18 ноября 2021 18:36

Эстония проводит неплановые учения возле границы с Россией

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Эстония проводит неплановые учения возле границы с Россией
Правительство Эстонии вызвало 1700 солдат запаса на неплановые учения / Getty Images

В среду, 17 ноября, правительство Эстонии вызвало 1700 солдат запаса на неплановые учения, которые будут включать установку заграждения из колючей проволоки вдоль 40 км границ с Россией, поскольку миграционный кризис в соседней Беларуси продолжается.

ЕС обвинил Беларусь в том, что свезла тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, и подталкивала их к пересечению границы с Польшей, Литвой и Латвией, являющиеся членами ЕС и НАТО. Об этом пишет Independent.

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Соседи Беларуси по ЕС предупредили, что кризис может привести к военному столкновению. Польша и Литва объявили чрезвычайное положение и разместили войска вблизи своих границ.

Эстония имеет схожую историю с Литвой и Латвией, хотя у нее нет границы с Беларусью. По заявлению правительства страны, экстренные учения продлятся до 25 ноября и призваны проверить оперативность реагирования армии.

Солдаты запаса помогут проложить 40 км колючей проволоки вдоль границы с Россией, где риски незаконного пересечения наиболее высоки, говорится в заявлении эстонской полиции и пограничной службы. Вся граница между двумя странами - почти 300 км.

"То, что происходит в Польше, Литве и Латвии, также требует укрепления пограничной инфраструктуры Эстонии", - сказал глава полиции и пограничной службы Эльмар Вахер.

Вооруженные силы НАТО должны быть готовы к войне с Россией после недавней напряженности в Восточной Европе, считает главнокомандующий вооруженными силами Великобритании Ник Картер.

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