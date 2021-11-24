Боевики обстреляли позиции украинских пограничников

Фото: ГПСУ

Вооруженные формирования России обстреляли украинских пограничников на блокпосту первого оборонного рубежа "Марьинка".

Блокпост расположен в дорожном коридоре "Донецк – Курахово", сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Противник применил минометы калибра 82 мм. Три мины попали в места несения службы пограничных нарядов.

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"Благодаря четким и слаженным действиям пограничников, личный состав не пострадал, повреждены фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

23 ноября российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела ранения получил один украинский воин.