Кабмин уволил топ-чиновницу с золотыми слитками

Гаврилову подозревают в незаконном обогащении. Фото: УНІАН

Кабинет министров уволил председателя Государственной аудиторской службы Лидию Гаврилову, которую антикоррупционные органы обвиняют в декларировании недостоверной информации.

Решение правительство приняло в воскресенье, 29 сентября, пишет "Радіо Свобода"

В январе детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

По данным следствия, чиновник в течение 2015-2017-х получила в собственность активы, законность которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

В НАБУ сообщили о квартире и 2 паркоместа в Киеве, внедорожнике, дорогостоящий мебели, технику, золотые слитки, а также $112,8 тыс. и 8,5 тыс. евро наличными.

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НАБУ стало работать легче, заявлял журналистам его директор Артем Сытник. "Последние четыре месяца работать объективно стало проще", - говорил он.