Сытник: работать стало легче

Сегодня Национальному антикоррупционному бюро стало легче работать.
Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник журналистам в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна"
"Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новые. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще. Это все, что я могу сейчас сказать", - отметил он.
Также Сытник заявил, что не комментирует возможного влияния публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - на работу антикоррупционных органов.
"Я ничего не буду комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал директор НАБУ.
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19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.
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