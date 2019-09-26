Сытник: работать стало легче

Директор НАБУ не собирается комментировать разговоры Зеленского с Трампом. Фото: УНІАН

Сегодня Национальному антикоррупционному бюро стало легче работать.

Об этом сказал директор НАБУ Артем Сытник журналистам в четверг, пишет "Інтерфакс-Україна"

"Мы работаем достаточно давно, мы не такие уже новые. Мы работали, работаем и будем работать. И последние четыре месяца работать объективно стало проще. Это все, что я могу сейчас сказать", - отметил он.

Также Сытник заявил, что не комментирует возможного влияния публикации стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского - на работу антикоррупционных органов.

"Я ничего не буду комментировать, это исключительно политический вопрос", - сказал директор НАБУ.

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19 сентября Верховная Рада не приняла законопроект, который отменяет так называемые "правки Лозового" и позволяет Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять прослушивание чиновников. Его отправили на доработку.