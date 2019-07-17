Кабмин уволил главу таможни Власова

Фото: genplanua.com

После скандала с руководителями таможен западных областей Владимир Зеленский призвал уволиться главу ГФС Александра Власова. Тот не замедлил и написал заявление. Кабинет Министров Власова уже уволил.

"22 июля это увольнение будет реализовано", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Теперь обязанности председателя ликвидационной комиссии ДФС Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы. При этом Власов остается председателем Одесской таможни.

Александр Власов написал заявление на увольнение 13 июля.

"Уважаемый господин президент, держу слово офицера. Уважая вас как верховного главнокомандующего, пишу заявление на увольнение от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы", - заявил главный фискал.

Владимир Зеленский в командировке в Одессе 13 июля сказал написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об освобождении четырех голов таможен в западных областях Украины, если те не освободятся сами.