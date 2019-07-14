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"Держу слово офицера" - уволился начальник таможни после скандала с Зеленским

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&quot;Держу слово офицера&quot; - уволился начальник таможни после скандала с Зеленским
Александр Власов уволился. Фото: Вести

И. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволился после ссоры с Зеленским. Видео, как писал заявление и фото документа опубликовал в Facebook.

"Уважаемый господин президент! Доехал домой. Держу слово офицера. Уважая вас, как Верховного Главнокомандующего, гаранта Конституции Украины, пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины. Честь имею полковник Александр Власов ", - написал он.

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Заявление датировано 13 июля.

Владимир Зеленский в командировке в Одессе 13 июля заставил написать заявление об увольнении и.о. председателя Государственной фискальной службы Александра Власова. Тот не выполнил договоренность об освобождении четырех голов таможен в западных областях Украины, если те не освободятся сами.

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