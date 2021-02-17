Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Расходы ПФУ ожидаются на уровне 495,5 млрд грн. Фото: nabu.ua

Кабинет Министров утвердил бюджет Пенсионного фонда.

Он предусматривает рост пенсий в связи с повышением минимальной заработной платы, сообщает пресс служба Минсоцполитики.

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В бюджете также заложили следующие повышения выплат:

- 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы (минимальный размер пенсии на уровне 40% минимальной зарплаты)

- компенсации лицам, которым исполнилось 80 лет и которые достигли 75 лет

- повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

В 2021 году состоится пересчет пенсий, или индексация, также учтено утвержденным бюджетом.

Введение в Украине накопительной пенсионной системы планируется 2021 года. Совместно с Министерством социальной политики правительство разработало стратегию внедрения такой системы.