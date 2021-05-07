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пятница, 07 мая 2021 19:48

Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение

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Кабмин: у кого наибольшие риски на увольнение
Правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем работает с марта прошлого года. Фото: @KabminUA

Вопрос об отставке министра здравоохранения Максима Степанова могут рассмотреть. Среди всех членов правительства у него для этого самые большие риски, сказал Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

"Отставка остается вероятной. Но точно можно сказать - ее не будет по инициативе оппозиции. По инициативе "Голоса" Степанова не будут снимать.

Об отставке будут решать в Офисе президента. Все зависит от Зеленского. А фракция "Слуга народа" может инициировать ", - говорит политолог.

Об отставке будут решать в Офисе президента

Причины для увольнения есть, считает эксперт.

"Проблемы с контрактированием на вакцины, все делалось с опозданием. На самом деле, все принципиальные, крупные контракты осуществлялись благодаря президенту. Зеленский об этом договаривался, не министр. Степанов, к сожалению, оказался в этом смысле, не очень эффективным.

И провал кампании по вакцинации", - говорит Фесенко.

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Деятельность председателя Минздрава не отразилась на рейтинге Зеленского, считает политолог.

"Пик критики в сторону Степанова был в феврале-марте-апреле. Что с рейтингами президента в это время происходило? Она росли. Это связано с санкциями против Медведчука и его телеканалов.

Степанов имиджево создает проблему для президента. Но на рейтинги это не влияет, потому что сторонники Зеленского не отождествляют его со Степановым", - говорит Фесенко.

Один из потенциальных преемников Степанова - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Соревнования между обеими происходит с осени прошлого года. Этот вопрос обсуждается в кулуарах. Почему не снимали Степанова раньше и сейчас? А зачем "сжигать" нового министра. Ну уволили бы Степанова на пике третьей волны эпидемии и претензии были бы уже к новому", - пояснил эксперт.

"Мы еще третью волну не прошли, прошли пик. Есть тенденция на снижение заболеваемости. Но еще рано бить в фанфары и говорить о победе", - отметил политолог.

Фракция "Слуга народа" обсудит вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова в этом месяце.

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