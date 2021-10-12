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вторник, 12 октября 2021 20:15

Кабмин снова назначил главой Регуляторной службы бывшего "слугу", который лгал в декларации

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Кабмин снова назначил главой Регуляторной службы бывшего &quot;слугу&quot;, который лгал в декларации
Алексей Кучер с 5 ноября 2019-го до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА. Фото: facebook.com/olexiykucher.kh

Кабинет министров переназначил бывшего нардепа от фракции "Слуга народа" и экс-главу Харьковской областной администрации Алексея Кучера на должность главы Государственной регуляторной службы.

Соответствующее распоряжение обнародовали на портале правительств 11 октября, пишет "БизнесЦензор".

Согласно документу, Кучер назначен руководителем ведомства с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Перед этим, другим своим распоряжением от 11 октября, Кабмин уволил Кучера с должности Госрегуляторной службы в связи с истечением срока действия временного контракта, заключенного без проведения конкурсного отбора по процедуре.

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Ранее сообщалось, что глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес предписание Кабмину с требованием провести служебное расследование и привлечь к дисциплинарной ответственности Кучера за недостоверное декларирование.

В ней чиновник указал, что владеет криптовалютой Bitcoin стоимостью 13,1 млн грн, однако не смог подтвердить наличие этого актива. По данным Налоговой службы, общий доход Кучера и членов его семьи за все время работы с 2001 по 2020 год составляет всего 880,68 тыс. грн.

При этом, согласно декларации за 2018 год, до избрания народным депутатом, у семьи Кучера вообще не было доходов. В собственности Кучер указал $87 тыс. наличными у себя и $205 тыс. – у жены, а также 77 биткоинов стоимостью $299,2 тыс.

НАПК пришел к выводу, что Кучер указал в декларации недостоверные сведения о владении криптовалютой, чем совершил преступление.

Кабмин назначил Алексея Кучера председателем Государственной регуляторной службы в январе 2021 года по процедуре без проведения конкурса. С Кучером заключили контракт о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Алексей Кучер с 5 ноября 2019-го до 27 ноября 2020 года возглавлял Харьковскую ОГА. Уволил его президент Владимиром Зеленским с формулировкой "по собственному желанию". До этого Кучер был нардепом от "Слуги народа".

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