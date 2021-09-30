Кабмин сменил главу Миграционной службы

В Миграционной службе поменялся руководитель. Фото: ДМС

Кабмин уволил главу Миграционной службы и назначил нового исполняющего обязанности.

Исполнять обязанности главы Государственной миграционной службы Украины временно будет Наталья Науменко, говорится в сообщении пресс-службы.

До назначения Науменко занимала должность первого заместителя председателя Государственной миграционной службы Украины.

Науменко заменит на посту Максима Соколюка. Он возглавлял Государственную миграционную службу с января 2015 года.

Положить временно, до назначения в установленном порядке, исполнение обязанностей председателя Государственной миграционной службы Украины на первого заместителя Науменко Наталью Николаевну, - говорится в распоряжении №1168-р.

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