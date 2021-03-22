Кабмин сделал заявление касательно протеста на Банковой

Заявление опубликовали в понедельник. Фото: @KabminUA

Члены Кабинета министров сделали совместное заявление касательно событий в минувшую субботу под Офисом президента.

"Конституция Украины гарантирует право граждан на мирное собрание и демонстрации. Такое право - один из столпов современной представительной демократии.

В то же время члены Кабинета министров Украины решительно осуждают вандализм и надругательство над государственными символами во время акций протеста.

Неправомерные действия, которые состоялись во Офисом президента 20 марта, являются неприемлемы и противоречат европейским ценностям, которые закреплены в Конституции Украины. Правительство призывает всех граждан воздерживаться от подобных действий и реализовывать свои права исключительно мирным путем.

Ожидаем от МВД и СБУ проведения расследования события 20 марта и предоставления им соответствующей правовой оценки", - говорится в тексте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного деятеля Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло в дверях Офиса президента, запускали фейерверки.