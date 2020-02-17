Кабмин опубликовал отчет о работе за 2019-й

В Раде отчет заслушают 21 февраля. Фото: пресс-служба Кабмина

На сайте Верховной Рады опубликовали отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году.

Сообщается, что эта программа определила четкие цели, основные ориентиры и направления работы правительственной команды.

Как подчеркивают в Кабмине, правительство упорно работало над усовершенствованием системы предоставления медицинских услуг и обеспечению большей доступности лекарств, повышением качества образования, обеспечение защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

"Мы создали условия для уменьшения сумм в платежках за тепловую энергию. Также уделяли внимание вопросам обеспечения макроэкономической стабильности, повышению инвестиционной привлекательности и улучшению условий ведения бизнеса", - говорится в отчете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков начал неделю Рады с нагоняя нардепам

Отмечается, что в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе.

Правительство во главе премьер-министром Алексеем Гончаруком работает 6-й месяц. В феврале в СМИ прокатилась информация, что президент Владимир Зеленский проводил собеседования с возможными новыми членами правительства. Кто из министров останется и об изменениях в Кабмине, Gazeta.ua рассказал политолог Владимир Фесенко.