Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти – Вятрович предупредил об опасности

Дробович - специалист по современным коммуникациям, культуролог

Украинский институт национальной памяти возглавил Антон Дробович.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 4 декабря, сообщил присутствующий там нардеп Алексей Гончаренко.

"Кабмин назначил Дробович Антона председателем Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

33-летний Дробович - специалист по современным коммуникациям, культуролог. Руководитель образовательных программ Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Доцент Национального педагогического университета им. Драгоманова. Член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Эксперт по вопросам культуры и образования Института общественно-экономических исследований.

Предыдущий глава ИНП Владимир Вятрович назвал назначение неправильным решением.

"Антон Дробович - председатель Украинского института национальной памяти. Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", - отметил В "Вятрович.

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18 сентября глава Института нацпамяти Владимир Вятрович объявил о завершении своей каденции. 3 декабря он принес присягу народного депутата.