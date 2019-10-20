Кабмин написал программу для Карпат

В воскресенье на заседании Кабинет министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
Об этом сообщили в правительстве.
Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
Документ охватывает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях, заявляют в Кабмине.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одно из семи чудес Украины исчезает. Зеленскому пишут петицию
Туристический поток в украинские Карпаты растет.
С начала года количество украинских туристов в Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%.
Комментарии