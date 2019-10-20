Кабмин написал программу для Карпат

Программу для Карпат расписали на 2 года.

В воскресенье на заседании Кабинет министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

Об этом сообщили в правительстве.

Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.

Документ охватывает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях, заявляют в Кабмине.

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Туристический поток в украинские Карпаты растет. С начала года количество украинских туристов в Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%.